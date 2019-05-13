猥亵两男童 托管中心义工判缓监

（早报讯）教会办的学生托管中心青年义工，突然对年幼男童产生“好奇心”，四个月内对9岁及10岁的男童做出猥亵行为，今早被判缓刑监视18个月以及社区服务130小时。

今年20岁的被告目前仍在国民服役，他面对两项触犯儿童与青少年法令的控状，指他在去年3月和7月，分别对9岁和10岁的男童下手。他承认其中一项罪名后，今早被判刑。

为保护受害男生，法官谕令媒体不准报道任何可能泄露受害者身份的资料，包括被告以及教会的名字。

案情显示，被告是在2016年11月起，在东部一家教会的学生托管中心当义工，负责教导小一至小四学生，并与他们玩图版游戏（board games）。

他与一名在2017年1月认识的男童感情非常好，男童甚至称呼他为“korkor”（哥哥），把他当成亲哥哥看待。

但是，被告去年突然对年幼的男童产生“好奇心”，同年7月把当时年仅10岁的男童带到厕所隔间内，要他脱光衣服。

被告在隔间内对摸了男童的胸部以及下体，对男童上下起手的同时还一边自慰。

男童回家后将此事告诉母亲，甚至还因被告的自慰行为感到困惑，有样学样，遭母亲阻止。

母亲事后向教会执行董事举报，执行董事进行内部调查后报警。

除此之外，被告去年3月诱一名9岁男童到男厕隔间，叫他脱光衣服，用手机拍他裸照。