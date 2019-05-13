收错误转账不愿还 Grab司机遭通缉

（早报讯）Grab财务部工作人员把超过3万元的款项错误转进私召车司机的户头，司机接到通知后不只不愿意归还款项还把钱拿去支付儿子的学费和应付其他开销，被控认罪后却在判刑日没出庭，法官今早发出通缉令。

案发去年8月21日，被告王修怀（54岁）是一名Grab私召车司机，他过后被控一项不诚实转移他人财物的罪状，认罪后原本应在今天出庭接受判刑，不过，他无故缺席，法官之后发出通缉令，他目前已是一名通缉犯。

根据案情，去年8月21日，Grab的一名财务部职员在支付一笔3万3678元时误将被告列为款项接收人，被告因此突然“发大财”。

去年8月30日，转账人发现错误后即刻通知公司，负责人也致电告知被告，要求他把款项归还给公司，但被告不肯，最后还切断和Grab的联系。

对于“天降”的横财，被告特地致电银行询问银行是否会没收那笔款项，得知银行不会采取任何行动后，被告就开始豪花那笔钱。

从去年8月31日开始至10月25日，他共花掉其中的2万3094元，除了应付日常开销如为现金卡添加储值等，他也提取现款、把一些钱转去其他户头，甚至用来支付申请护照的费用以及儿子的学费等。

Grab在10月24日报警，警方在隔天找被告问话时，他称因手头紧才决定动用那笔“飞来的横财”，截至当时，他已用了2万3094元。

被警方问话后，他从银行户头里转出1万1100元给Grab。（人名译音）