新大生游越南国家公园 小巴撞山20伤

（早报讯）30名新加坡管理大学学生到越南国家公园游玩，巴士在下山途中撞向山坡，20名学生受伤。

这起车祸发生在上周六（5月11日）下午3时左右，地点是越南中部顺化附近的巴马国家公园（Bach Ma National Park）一带山路。

根据越南当地媒体报道，一辆载着21人的巴士离开园区后沿着山路下行，来到一处弯路时不知何故失控，撞向了左边的山坡。

新加坡管理大学回复《新明日报》询问时透露，30名学生上个月28日到当地参加海外社区服务项目Project Phoniksa，上周四完成社区服务之后，展开休闲活动。

发言人透露，学生们上周六乘搭两辆巴士出游，其中一辆出意外，导致20名学生从座位跌落。

所有学生都到当地的国际医院接受治疗，受伤的20名学生多数蒙受瘀伤和擦伤，但也有人手腕骨折、腿部骨折和颈部受伤。

校方正在安排让颈部和腿部受伤的两名学生乘搭救护飞机回国接受进一步治疗。

发言人指出，当地医生一旦确认他们适合飞行，校方就会安排他们飞回国，两名学生目前情况稳定。

三名没有受伤的学生昨天已经按照原定计划回国，其余学生则决定延长逗留，协助同学们。