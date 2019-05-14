私召车疑超车撞树 三乘客受伤

一辆载着乘客的私召车疑在超车时，与从停车场驶出来的车辆相撞后再撞上路边小树，两名日本籍乘客和另一辆车上的小孩因此受伤。

这起事故发生在今早近9时，地点在金殿路131B座组屋前的出口。有热心读者路过车祸现场，拍下照片并拨打热线通知《联合晚报》。

根据照片，可看到一辆银色的本田汽车冲上反方向车道的路边并撞上一棵小树，导致右车头受损，安全气囊也被弹出。

照片中也可看见到一辆救护车赶来现场救援，另有一名交警在调查事发经过，警方也封锁肇祸的部分车道，导致其他车辆一度需轮流共用同一车道。

据了解，这起车祸相信是一辆载着乘客的本田私召车，因超车时无法看到从停车场驶出来的马自达汽车，而驶出停车场的马自达也没看到从后方进行超车的本田，两车因而相撞。

私召车撞车后，失控向前疾冲到反方向车道，撞上在路堤的小树才止住冲势。

据悉，原本乘搭私召车上班的两名日本籍乘客也因此受伤，其中男乘客的下颚因撞上前方座位而受创，女乘客则有淤青和擦伤。约四五十岁的私召车司机则没有大碍。

而驾驶马自达的女司机也没有受伤，不过车上一名相信是她孩子的五六岁孩童则轻微擦伤，过后母亲带小孩自行前往医院检查和治疗。

民防部队发言人受询时证实此案，并指事发后将一名伤者送到中央医院接受治疗。