德士或再获准竞标拥车证

德士业者未来或可获准再次参与拥车证投标活动，受访人士预计市场竞争可能会更加激烈，进一步推高拥车证成价。

为了舒缓市场对拥车证的需求以及屡创新高的拥车证成价，陆路交通管理局规定德士从2012年8月的拥车证投标活动起，脱离中小型汽车组（A组）的拥车证组别。德士公司也无须参与投标活动，不论是替换或增添车队，只须支付A组的现行限额费（prevailing quota premium，简称PQP），即过去三个月的平均拥车证价格即可。

陆路交通管理局正针对德士和私召车这类“点对点”交通服务业监管框架进行检讨。根据《海峡时报》报道，让德士“U转”再次获准参与拥车证投标活动，是当局正在检讨的其中一项条例。

不过陆交局受询时不愿针对这些“市场推测”置评。

得运（Transcab）公司总裁张建安指出，这项安排并不理想，很可能会推高拥车证成价，进而转化成更高的商业成本。

宝威德士执行董事林崇武则指出，如果德士业者获准投标拥车证，公司需要“对商业模式作出战略性的改变”。

私召车业者近几年在本地积极扩大车队，给市场带来不少竞争，还推高拥车证成价。不过这些业者购买的汽车有不少是停放在停车场的“空车”。

全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会顾问洪鼎基指出，本地目前实行汽车零增长率政策，让德士业者参与投标“不是非常明智的做法”。

车商预计，如果让德士重新参与拥车证投标，预计更多私家车车主将被挤出市场。