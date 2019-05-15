康福德高今起试行动态计费

（早报讯）康福德高德士今天起试行按需求而定的动态计费服务，但大部分受访德士司机指出，今早接到的乘客仍旧以计程表计费为主，选择动态计费的乘客不多。

陈姓司机（61岁）说，他从早上8时到10时30分左右载了四名乘客，其中三个是预召，另一名则是路边接载，但这四人都是以计程表计费。“乘客都不知道有动态计费一事！”

面对私召车的激烈竞争，经营约1万2000辆德士的康福德高上个星期宣布试行新电召服务“ComfortRIDE”。新服务只适用于现召预订，而车资将依据市场需求和供应调整，也就是说，需求高时车资会较高。

康福德高当时也指出，公司会留意巅峰时段车资，任何加成定价（surge pricing）将受到控制。

但康福并未具体透露有多少乘客会受邀试用新服务，只表示初期只邀几百名用户试用。ComfortRIDE将取代原有的定额车资（flat fare），依照计程表计算车资的收费选项则将保留。

驾驶德士已12年的陈友洵（60岁）每天平均能载到10多名乘客。

他透露，今早接载的三名乘客中，没有一人使用ComfortRIDE。他估计，这是因为服务目前只开放给小部分人使用，因此，载到选用该服务的乘客的概率不高。

“至于动态收费是否有助提高我们的收入，现在还言之过早，估计要等服务实行一两个月后，才能看到初步效果。”