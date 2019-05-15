组屋卧房起火 八旬嬷携三孙逃出火海

（早报讯）疑电线短路，实龙岗组屋单位卧房起火酿火患，八旬嬷携三孙逃出火海，惊险万分，组屋30多名居民被疏散。

这起火患发生在昨午（5月14日）3时30分左右，地点是实龙岗中第204组屋的一个单位。

《新明日报》接获热心读者通报指上述地点，滚滚浓烟直冲云霄，相信火势非常猛烈。

记者事后走访事发地点，与八旬嬷结识30年的邻居透露，事发单位住着一家六口的家庭。

“当时只有行动不便的八旬阿嬷与另外三名孙儿呆在家，最大的孙儿已上中学，最小的则是小学三年级。事发时，儿子刚好到越南出差，媳妇则是在上班。”

据这名邻居透露，婆孙四人发现火患后一同逃出单位，自行疏散，化险为夷。

据了解，八旬嬷因吸入过多浓烟而出现呼吸困难，被送医治疗。

另一名居民潘女士（70多岁，退休人士）表示，事发前原本要到楼下找八旬嬷，但后来因累了而倒在沙发上休息，后来听到屋外传来阵阵吵杂声，起初误以为是他人吵架。

“不久后，警方上门敲门，我才知道着火了。警员带着我们疏散到楼下去，一度封锁6楼和7楼，直到傍晚6点才能回家。”

民防部队受询时证实了这起火患并表示，民防人员使用一个水枪和一个压缩空气泡沫包将火势扑灭，单位内受热且被熏黑，屋主在民防部队抵达之前已自行疏散，警方和民防部队疏散了30名6楼及7楼居民。

无人在火患中受伤，一名女年长者因出现晕眩及呼吸困难而被送往医院，火患起因仍在调查中。