女佣谎称遭强奸 反被警揭是通奸

（早报讯）女佣想回乡，无奈女雇主不放人，她异想天开声称被男雇主强奸，想借此激怒女主人赶她走。没想到女雇主“大义灭亲”带女佣去报警，警方介入调查后发现女佣非但没被强奸，反而跟男雇主早有奸情。

案件发生在武吉巴督一组屋。被告苏曼妮（29岁）一头长发，样貌清秀，她昨天承认一项向警方提供假资料控状，法官判她坐牢14天。

法官下判时指，被告为了返回印尼，竟然诬告被强奸。警方录口供时曾提醒被告做假口供是一项罪行，但被告仍然撒谎，结果导致无辜人士被关在拘留室。

被告来自印度尼西亚，据案情，今年2月7日，女雇主丝妮瓦莉拨电报警，指被告遭性侵。同天下午5时55分，她陪同被告到警方广东民路大厦录口供。

负责录口供的是刑事侦查局严重性罪案组的警员朱尼德，被告声称今年1月15日午夜过后，男雇主维尼斯瓦南强奸她。

查案官当时通过印尼通译员提醒被告，向警方撒谎是一项罪行，并在通译员协助下，将口供重新念给被告听，给她机会修改，但被告确认口供正确。

朱尼德展开调查后，同天傍晚大约6时45分，警方逮捕了维尼斯瓦南，押他回警方广东民路大厦，把他关在拘留室。

但事实上，被告是在撒谎，她与男雇主搞婚外情，在2月7日录口供之前，被告曾两次与维尼斯瓦南发生性关系。

被告的谎言最后被揭穿，其实是她想回国，但女雇主不让她回，因此她才诬告男雇主强奸她。