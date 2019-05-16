七男被控对执法人员爆粗动粗

（早报讯）非法垂钓被逮却用手肘撞打女稽查员手臂和胸口、乱丢垃圾被捉却推撞公务员；连警务人员和民防部队医护人员也被人以暴力相向，七名男子在不同场合对执法人员动粗、爆粗和阻差办公，今天陆续被控上法庭。

根据警方昨晚（5月15日）发文告表示，七起案件发生在去年4月至今年1月之间，七名被告年龄介于19岁至57岁。

今早在国家法院面控的其中一名被告是理工院生陈汉温（译音，20岁），他面对一项蓄意伤害以阻差办公的控状。控状指他在去年7月8日下午3时，在双溪布洛湿地访客中心对国家公园局的一名女稽查员动粗。

女稽查员当时发现被告在保护区非法垂钓，后者却用左手肘打对方的手臂和胸口，导致她的左侧胸壁、左腋窝和内臂，以及左斜方肌出现压痛。

案展6月13日过堂，陈汉温目前获准以5000元保释在外。

另一名被告戈帕尔（57岁），则被指于去年4月7日上午8时32分，在桥北路一带推撞国家环境局的一名执法人员，后者当时以乱丢垃圾为由上前稽查。他也对一名女辅警动粗。

这名被告面对使用刑事暴力，以及用刑事暴力阻差办公两项控状。案展5月31日过堂。

蓄意伤害以阻差办公的罪名可面对监禁最长七年，或罚款或鞭刑，或这些刑罚的任何组合。用刑事暴力阻差办公的刑罚则为监禁最长四年，或罚款，或两者兼施。

警方重申，绝不容忍任何对在履行职务的公务员动粗的行为，并会毫不犹豫地对公然藐视法律的人采取行动。