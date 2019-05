小印度一带店屋下午发生火患,民防部队已完成灭火工作,事故并未造成伤亡。

据民防部队面簿,民防部队今天(5月16日)下午2时50分接到通报,指狄生路14号发生火患。目前民防人员已到场灭火。网民下午3时15分发布视频显示,事发现场冒出滚滚黑烟。

Fire in Singapore, Little India. Near Sim Lim Square#singaporepic.twitter.com/LasWeh3GZh