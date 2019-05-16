许文远：新加坡将投入几十亿元持续提供安全高效的空中交通管理服务

新加坡基础建设统筹部长兼交通部长许文远说，未来数十年，我国预计将投入几十亿元持续提供能达到最高安全和高效标准的空中交通管理服务。

许文远今天在北京出席中国民航发展论坛讲话时解释，航空公司所交的费用仅仅足以抵消妥善管理领空的高昂费用，而空中交通正在显著增长，为管理好越来越拥挤和复杂的空域，政府需把巨资投入到尖端科技和人员的再培训上。

他说：“有些评论员认为管理空域是有利可图的生意，但他们错了。”

他介绍，我国现有的空中交通管理系统成本超过3亿元，虽然2013年才投入服务，但我国已开始研发下一代系统，以避免系统落后。

我国也在空中交通管理员的聘用和培训方面投入巨资。空中交通管理是劳动密集型和技术密集型的专业，新加坡需要部署700名空中交通管理员。

许文远也认为，提高空域管理的运行效率是各国应关注的另一个问题。碎片化的空中交通管理产生的问题包括效率更低、飞行时间更长、航空公司成本更高。

他认为各国政府应促进领空融合，将使用率最大化。以亚细安正在实施的“无缝隙亚细安天空”（Seamless ASEAN Sky）计划为例，待区内的空域区块无缝衔接，以及区内的程序和运作实现和谐和相互协作之后，亚细安上空的空域容量将翻倍增长，管理空域的成本将下降，班机延误的情况将减少，空中交通将更安全。

许文远说：“这将为我们的空域管理带来革命性变化，充分发挥现有科技的优势。不过各国政府需从双赢的角度看待问题，并对彼此有互信。这个愿景需要时间实现，但我有信心它会实现，因为这是我们应该做的事。”

他今天在讲话中也介绍了新加坡如何应对气候变化、航空业转型，以及无人机等所带来的风险。

他指出，恶劣气候带来的洪水泛滥，导致班机取消和机场关闭。为保护樟宜机场，我国修建洪水栅栏、翻修沟渠，并将第五搭客大厦建在高于平均海平面5.5公尺的填海地段。

为应对破坏性科技对航空业的影响，我国推出航空业转型蓝图，由政府、工会和企业携手提高航空业的生产力，确保工人在航空业转型升级后仍有工作。

无人机等新技术一旦被滥用可能造成安全威胁。许文远认为，各国需要制定严格的法律法规，投入长期投资来建设应对威胁的制度和能力。以新加坡为例，我国规定一定重量以上的无人机必须登记，通过中央系统追踪无人机活动的范围，并与安保机构合作处理不配合的无人机。

为期两天的中国民航发展论坛由中国民用航空局主办，邀请各国政府、国际组织和航空企业的代表探讨科技和产业变革与民航高质量发展。

（作者是《联合早报》驻北京特派员）