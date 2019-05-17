我国与新西兰关系提升至“增进伙伴关系”

新加坡和新西兰今天签署联合声明，宣布把双边关系提升至“增进伙伴关系”（Enhanced Partnership）。

双方也签署了自贸协定升级版协议，提升两国之间的贸易规则。

新西兰总理阿德恩今早访问新加坡，并在总统府会见我国总统哈莉玛和李显龙总理。她过后同李总理签署了“增进伙伴关系”联合声明。

在增进伙伴关系下，两国同意深化贸易与经济、安保与防务、科学、科技与创新，以及民间交流等四个领域的合作。

此外，新加坡和新西兰也同意提升原有的“更紧密经贸合作协定”（Closer Economic Partnership Agreement）。主管贸易关系的通讯及新闻部长易华仁，同新西兰贸易与出口增长部政务部长奥康纳（Damien O'Connor）今早在两国总理的见证下，签署了自贸协定升级版协议。

新加坡和新西兰的自贸协定于2000年签署、2001年生效，是新加坡首个双边自由贸易协定，也是新西兰的第二个自贸协定。

升级版协定强化了两国之间的贸易规则，两国的电子商品、化学品、药品和加工食品企业将可更容易申请免税待遇；协定也简化了海关手续，规定抵达各自海关的两国商品须在24小时内出关，快递商品则可在提交海关文件的4小时内出关。

两国今天也签署另外几项合作谅解备忘录，涵盖网络安全合作；艺术交流与技能发展；以及企业交流与合作。

这是阿德恩首次对我国做正式访问，也是继约翰基（John Key）2012年访新后，新西兰总理时隔七年后再度对我国做正式访问。阿德恩去年11月曾来新出席亚细安峰会和系列会议，并同李总理会面。