李总理：联合各国应对网上恐怖主义

李显龙总理说，在网上散播的恐怖主义和暴力极端主义内容是个严重问题，我国将同新西兰和其他国家政府一道，合作应对这个挑战。

李总理今天在总统府会见来新访问的新西兰总理阿德恩，两人过后共见记者。

李总理在记者会上，再度对新西兰克赖斯特彻奇（又称基督城）枪击事件的受害者及家属表示最深切的慰问。他说，新加坡强烈谴责这项暴行，我国也坚定支持新西兰打击恐怖主义。

然而，基督城枪击事件发生至今已有两个月，而各大社交媒体网站仍无法彻底清除在网上流传的该枪击案视频，引发舆论批评。

阿德恩本周三（15日）在法国巴黎与法国总统马克龙会面时，两人就共同启动了“基督城倡议”（Christchurch Call），呼吁各国政府和大型科技企业联手合作，杜绝在网上散播的恐怖主义和暴力极端主义内容。澳大利亚、德国、印度和瑞典等国，以及面簿、亚马逊、谷歌、推特和微软等科技公司已表态支持这项倡议。

李总理今天说，基督城倡议重申了应对网络恐怖主义及极端主义的重要性，并要求各国政府及网络服务供应商合作应对。而阿德恩成功发起国际社会正视并积极应对这方面的挑战，对此他表示感激。

李总理说：“新加坡非常认真看待这个问题，我们将同新西兰以及其他国家和网络服务供应商合作，应对恐怖主义和暴力极端主义。”

谈到两国关系，李总理说，新加坡和新西兰是“天然的合作伙伴”，两地人民对彼此充满热情、尊重和喜爱。两国在“亚细安核心”和建立开放及包容的区域架构等问题上，也持有相同的战略看法。

李总理说：“作为小国，我们无法决定区域和国际问题的走向，但我们能携手合作，通过对话及和平手段解决问题，构建开放的区域架构，确保所有国家在相互竞争的同时，也能从和平及安全的环境中受益，实现共同繁荣。”