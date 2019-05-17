前夫拒付生活费 法庭判患癌妻得30％资产

（早报讯）工地管工与患癌妻子离婚，却拒付任何生活费，甚至指责妻子对家庭毫无贡献。但法官认为，妻子有份打理家务和帮忙家翁家婆卖酿豆腐，裁定她可分得30％的婚姻资产，以及拿到一万元的生活费。

根据昨天（5月16日）发表的高庭判词，这对离婚男女分别是52岁和49岁，没有生育子女。男方目前是一名工地管工，女方则是助理教师。

两人在2017年取得离婚临时裁决，结束长达23年的婚姻。双方随后进入争夺婚姻资产的诉讼。

判词揭露，女方被诊断患上癌症，须切除子宫并接受化疗。她已向当局申请福利津贴，并且希望男方能支付一次性的生活费，数额为一万元。

男方却坚称女方有能力自给自足，并且怀疑她在搬出宏茂桥组屋时，拿走屋内所有现金与首饰，为此拒付生活费。男方也指女方在非经济方面对家庭毫无贡献，反而是男方的母亲有份打理家务事。

但朱汉德法官认为，女方在结婚期间对家庭有所付出，包括打理家务、煮晚餐、购买日用品，以及到家翁家婆的酿豆腐熟食摊位帮忙。

根据法官的评估，这对离婚男女的婚姻资产总值为127万7292元，当中包括一个市值70万元的宏茂桥组屋。男方和女方分别可得70％和30％的婚姻资产。

同时，法官也谕令男方支付一万元的生活费给女方。在法官看来，月入3400元和获得七成婚姻资产的男方，绝对有能力支付这笔生活费。