少报数十万元收入 补习学校2董事兄弟判罚款

（早报讯）补习学校营业额超过100万元，却未注册为消费税公司，当老板的两兄弟四年内少报数十万元收入，如今双双被罚款和需缴交罚金。

两名董事兄弟和补习学校今早认罪，他们各面对四项不确实申报收入的控状，学校则面对逃税和未注册为消费税公司两项控状。

法官判哥哥白金明（33岁）和弟弟白金燿（31岁）各被罚款6000元和2000元，他们也得缴交9万5584元和1万4381元的罚金。而学校则被罚款2000元和缴交罚金7645元。

案中的补习学校是Ideas Ink School私人有限公司，两兄弟是学校的董事。学校截至2012年6月的营业额超过100万元，却没按照规定注册为消费税公司，结果少缴7万6000余元消费税。

案情显示，两兄弟的母亲钱美燕（66岁）在学校当簿记员，职务包括行政工作，收取补习费，支付薪水和做账。

家长若付支票，收款人注明学校，支票便存入学校的银行户头，若收款人是哥哥或弟弟，则存入钱美燕和两个儿子的联名户头。

如果收到的是现金，钱美燕便把它用来支付董事和补习教师的薪水。钱美燕也帮两个儿子承报所得税。根据调查，她漏报用现金支付給两兄弟的薪水，只报用支票支付的薪水。

案情显示，两兄弟漏报四个估税年的收入，即2011到2014估税年，其中哥哥赚88万元1837元，却报41万8800元，少缴7万1000余元所得税；弟弟收入共45万1584元，却只报29万元6847元，少缴1万2000余元的税。