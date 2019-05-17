国初庆50周年 李总理：保持开放有助学生融和

学校让每名孩童有机会实现潜能，在支持较弱势背景的新加坡人向上这方面扮演着重要角色。学校须继续创造机会，让来自不同社会背景的学生交流，促进了解。

李显龙总理今晚出席母校国家初级学院50周年庆晚宴时提到学校保持开放，促进各背景学生相互了解的重要性。他以国初为例说，国初没有附属的中小学，学生来自139所小学和80所中学，社会背景广泛，涵盖各个族群。

他说：“学校必须创造机会让来自不同社会背景的学生交流，这是重要的，这么一来，我们才可以打破社会隔阂、消除刻板观念、建立相互了解与长远的关系。”

李显龙指出，国初多年来就通过各方式鼓励来自清寒背景的优秀学生报读国初。除了颁发助学金，学校也通过友伴计划，让小学生有机会参与国初的寄宿计划，此外，国初也邀请各校学生参与数理工程等研究，培养他们的创新思维。

他强调，时至今日，国初栽培“以服务为荣”的领袖、为各背景学生提供优质教育的宗旨不变，这也与我国追求开放且包容教育制度的目标一致。

身为国初首届毕业生的李总理也感谢在场并曾教导他的教师们，包括曾教他经济学、后来任副校长25年的柯怡华。同时，肯定已故创校校长林钦蕴对学校的贡献。他记得，林校长总会花时间到食堂与草场与学生交流，启发学生。约1000人出席在莱佛士城会议中心宴会厅举行的50周年晚宴。为欢庆金禧生日，国初也正式推出纪念特刊刊，收录80人包括70名校友对国初的回忆与感想，出席者各获赠这本刊物。