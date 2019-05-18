消防管藏毒 肃毒局起获10万元毒品逮六人

中央肃毒局在两次执法行动中逮捕六名新加坡籍男子、共起获价值约10万元的毒品，干式消防立管（dry riser）也成了毒品藏匿处。

该局昨天（5月17日）下午发文告说，他们于前天傍晚接到线报指丹戎巴葛一带将有毒品交易。

肃毒局随即派出执法人员，目睹了两名疑似毒贩见面不久后道别。38岁的男嫌犯回到附近的住处，而另一名44岁的男嫌犯则乘坐德士离开。德士在维多利亚街停下时，肃毒局人员将44岁嫌犯逮捕，并在他身上起获约32克冰毒及吸毒器具。

另一队执法人员则突击检查了38岁嫌犯的住处，将他逮捕，并从他身上搜出约7克冰毒及吸毒用具。执法人员也在16楼电梯间的干式消防立管（dry riser）内起获约5克大麻及4颗碎片状的爱他死药片。

中央肃毒局在文庆路上段一间住宅单位内起获的毒品。（中央肃毒局提供）

另一名39岁男子，也因涉嫌吸毒而被捕。

当天傍晚，肃毒局人员突击检查了位于文庆路上段一带的一间住宅单位，逮捕了一名相信与38岁嫌犯有关联的45岁嫌犯，并起获约23克冰毒、29颗埃利敏5号（Erimin-5）药片、19颗爱他死药片、些许克他命以及新化合致幻药（New Psychoactive Substances）。

肃毒局当天傍晚在碧山12街一带展开另一起执法行动，先后逮捕了两名分别30岁和33岁的嫌犯，起获约153克合成大麻（synthetic cannabis）、16颗埃利敏5号药片、15颗爱他死药片以及些许冰毒及吸毒用具。

嫌犯将毒品装进垃圾袋从垃圾槽扔下，肃毒局人员仍在一楼垃圾桶内起获毒品。（中央肃毒局提供）

执法人员在逮捕两人之前，看见其中一人将不明物品丢下垃圾槽。两名嫌犯被押到一楼，当局在垃圾槽的一个塑料袋里起获约518克冰毒、39克克他命、953颗爱他死药片、260颗埃利敏5号药片以及一些吸毒用具。

肃毒局正在调查上述六名嫌犯。在这两次执法行动中起获的580克冰毒，足以供331名吸毒者吸食一周。