卫塞节长周末 兀兰、大士关卡现车龙

卫塞节长周末，兀兰和大士关卡出现车龙，有越堤族一度要花近4小时通关。

明天是卫塞节，不少国人趁长周末到邻国游玩，一些在新加坡工作的马国人也休假回国，造成通往新山的两个关卡从昨午开始就出现交通拥堵情况。

移民与关卡局面簿昨午3时17分在面簿上表示，马国交通回堵导致我国兀兰关卡出境的交通繁忙，或造成延误，吁请前往马国的公众到One Motoring网站查看交通情况后才出行。

当局今早也分别在早上6时、8时、9时贴文告知，马国又出现交通回堵，导致兀兰关卡出境的交通繁忙，或造成延误。

不少马国网民从昨日开始陆续在面簿上贴文吐苦水，指越堤遇上塞车，并将马国入境厅大排长龙的情况拍照放上网。

女网民Ha Na表示，今早6时半从实龙岗出发，结果卡在长堤上，已过了两个小时还未过完桥，所幸预备了蛋糕、饼干和水在车上，她还嘱咐后方的朋友们要有心理准备。

记者今早8时许查看关卡交通网站www.checkpoint.sg时，发现从兀兰关卡前往马国的时间需花近四小时，不过之后情况好转，约两小时就可通关。

今早途经兀兰关卡通关估计需要三四个小时。（取自checkpoint.sg）

兀兰往新山长堤 昨晚一度通畅

兀兰通往新山方向长堤，昨晚一度通畅不塞。

根据陆交局One Motoring网站显示，自昨晚8时许开始一直到凌晨，从兀兰要往新山方向的长堤通畅无阻，不过在兀兰关卡之前的路段则可看见有许多车辆回堵。

一般相信，或是因公众选择乘搭巴士越堤而非开车，才会导致这种现象。

另外，昨晚9时许的时候，大士第二通道也一样，只有少数车辆通行。

移民与关卡局昨晚7时52分也在面簿贴文表示，从马来西亚回堵至兀兰关卡的交通量已消退，并提醒越堤者可先查看One Motoring网站再出行。