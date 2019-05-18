海军部、三巴旺地铁站暂关闭 国人改到义顺搭巴士去新山

（早报讯）三巴旺和海军部地铁站今早（5月18日）暂时关闭，不少原本打算去新山的国人，纷“改道”在义顺搭巴士。

据《新明日报》之前报道，由于坎贝拉地铁站附近进行装置转向轨工程，在卫塞节长周末，将关闭三巴旺和海军部的地铁站，换言之北向列车到了义顺站将“掉头”往南向行驶。到了20日，义顺、卡迪和杨厝港三个地铁站也会关闭，也就是说，当天北向列车会在宏茂桥站掉头。

不少国人通常会搭地铁到克兰芝地铁站，过后再转巴士去新山。由于今早往北部方向的地铁会在义顺停驶，因此无法直达离义顺5个站距离的克兰芝。

记者今早走访义顺临时巴士转换站时发现，因受到地铁站关闭的影响，就有好些人到场搭乘前往马国新山的巴士。

家住勿洛的吴女士（40岁，医疗工业）今早临时决定趁周末长假和男朋友到马国，原本打算乘坐地铁去克兰芝再改乘巴士通关，到了义顺才发现，因有地铁站关闭，义顺成“终站”无法再前行，于是决定在那里搭巴士越堤。

吴女士说：“我知道这里有去马国的巴士，所以就改到巴士站来等车，继续行程。”

吴女士告诉记者，她对义顺一带不熟悉，从义顺地铁站下来后辗转了半个多小时 ，才找到巴士站，在等待了近一小时后，终成功搭上前往新山的巴士。