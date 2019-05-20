登加新镇本月再推出逾2000组屋单位

一踏出家门便仿佛置身花园，可欣赏到各式各样的花卉植物，还可骑脚踏车直达办公场所，这样的无车生活日后或许不再只是想象。

位于西部的登加新镇，本月将推出超过2000个组屋单位供申购，部分单位建于首次开放的绿苑区内。建屋发展局今天发表文告，介绍了绿苑区的发展愿景。

毗邻裕廊创新区的绿苑区，是继田园区后，登加新镇推出的第二个住宅区。它占地80公顷，完成后预计可提供多达6500个单位。

为配合登加新镇的整体设计理念，绿苑区着重在住屋环境中融入水景和绿意，东西两侧分别为登加水池和中央公园。

其中，占地20公顷的中央公园更是位于绿苑区和裕廊创新区之间，形成一道天然屏障。

与此同时，为鼓励居民减少用车，绿苑区内除了设有1.5米宽的人行道，并排的还有两米宽的专用脚踏车道。这意味着，人们日后若是在裕廊创新区工作，可直接步行或骑车上班。

位于绿苑区内的绿苑谷（Garden Vale @ Tengah）住宅项目，将在5月预购组屋销售活动中供选购。

田园区也将在同一轮销售活动中，推出另一个住宅项目供申购。两个项目预计将提供超过2000个住宅单位，屋型包含两房式灵活单位至五房式单位。