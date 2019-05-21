日均600旅客提早办登机手续再逛星耀樟宜

（早报讯）开张一个多月的星耀樟宜，每天吸引600人提早至少三小时办理登机手续，再到机场尽情逛街购物和赏花，当中八成是第一次提早登机，九成是外国旅客。

耗资17亿元、在第一搭客大厦旧停车场原址建造的10层楼购物广场“星耀樟宜”（Jewel Changi）上月17日开幕，汇集海内外280多家商店和餐饮店。

设在公共区的星耀樟宜已成了城中最红火观光景点，许多人纷纷到40米高的室内瀑布雨漩涡（Rain Vortex）前拍照“打卡”，它也有如“花园里的机场”，种植超过2000棵树和超过10万棵灌木，包括从澳大利亚、中国、马来西亚、西班牙、泰国和美国等地搜罗的120种植物。

《海峡时报》报道，位于星耀樟宜一楼的提早登机设施很受旅客欢迎，它让旅客在起飞至少三小时前办理登机手续，过后就不必拖着行李，可轻松逛街和赏花。

目前有26家航空提供提早登机服务，包括新加坡航空、酷航、昆达士航空和日本航空，旅客能提前多久办理登机依各别航空公司而异，最多甚至可提前24小时。

到了7月，将有包括捷星亚洲等的多五家航空也提供这个服务，意味着约七成从樟宜机场起飞的航班都能让旅客办理提早登机。