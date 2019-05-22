新加坡副总理王瑞杰：新中不断拓展合作空间

在逆全球化抬头的大背景下，本区域有经济发展的潜力，新加坡和中国仍不断拓展合作空间，虽然挑战更严峻，但机遇也更多。

新加坡副总理兼财政部长王瑞杰今天起访问中国八天，他在出访前夕接受中国官方通讯社新华社的专访时，如此展望新中关系的未来发展。这是王瑞杰首次以副总理身份访华。

据总理公署今天发出的访问全文，王瑞杰在评价两国现阶段的合作时指出，新加坡与中国的经济合作已经持续多年，双方目前设立了七个经贸理事会，并且还有三个政府间合作项目——苏州工业园区、天津生态城，以及中新（重庆）战略性互联互通示范项目下的“国际陆海贸易新通道”。

他说，在新中的合作历程中，双方总能在全球经济和两国各自的每个发展阶段找到新的合作方式，并在原有基础上加强合作和拓展新的合作领域。

他肯定经贸理事会扮演了非常重要的角色，除了加深企业对合作潜力的理解，也更好地促进双方官员和商界领袖之间的了解。他希望这些理事会继续其工作的同时深化合作。

他也说，新中双方必须探索新的合作领域。在这方面，他希望新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）这个两国最高层级的合作机制能够提供新的动力。

王瑞杰本月1日升任副总理后也出任JCBC的新方主席。他在专访中表示期待与中方主席、中国副总理韩正联合领导JCBC。

他说，新中两国必须思考如何在已经非常好的基础上推进双方合作更上层楼，继续拓展新的合作领域，以满足双方的需求，并在推动亚细安乃至亚洲地区的发展方面发挥作用。

他相信区域有增长的潜力，而经济发展将为人民带来更好的生活和创造更好的就业机会。“因此，随着人们对全球化的支持减弱，随着科技不断变革，随着世界各地尤其是本区域出现许多结构性变化，我们（新加坡和中国）合作的空间其实有所扩大。所以，挑战更大，但机遇也更多。”

王瑞杰这次访华将到上海主持新加坡—上海全面合作理事会首次会议。兼任理事会新方主席的他介绍，该理事会涵盖的其中三个领域——“一带一路”倡议、金融服务、科技与创新，直接与未来的经济发展息息相关。另三个合作领域包括营商环境便利化、城市治理以及人文交流。他表示十分期待探讨新沪两地能如何在这些领域深化合作。

新沪全面合作理事会的构想是在去年首次对外公布，JCBC去年9月在新加坡召开会议时，双方决定在部长和市长层级设立一个委员会，让新加坡与上海的合作制度化。

谈及中国的发展时，王瑞杰肯定，新中国成立70年来，特别是改革开放以来的40多年间取得了惊人成就，使得8亿人口脱离贫困，人们的生活水平得到极大提升，基础设施和城市面貌也发生巨大变化，这是人类历史上“前所未有”的壮举。

他认为，中国正在继续进行经济结构转型、刺激内需、整治环境以及努力提升人们的教育、住房和医疗条件，这些将不断驱动中国经济持续发展。“中国的发展能为区域经济甚至全球经济的发展提供动力。”



（联合早报记者蔡永伟报道）