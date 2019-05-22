建屋局推出3485个预购组屋单位

（早报讯）建屋发展局推出3485个预购组屋单位供申购， 登加新镇更是一次过推出两个项目，多达2180个单位供申请， 登加四房式单位从24万9000元起跳。

根据建屋局今早发布的文告，此轮销售活动中推出的预购组屋单位分布在登加、兀兰以及加冷黄埔，房型涵盖二房式灵活至五房式单位。

单在登加，就有两个预购组屋项目推出，分别是有987个单位的Garden Vale @ Tengah和1193个单位的Plantation Acres。

以四房式组屋为例，加冷黄埔的四房式单位最贵，扣除购屋津贴后，售价从55万7000元起跳，兀兰同房型单位则最便宜，售价从18万4000元 起跳。登加新镇的四房式单位则从24万9000元起跳。

除了预购组屋单位，建屋局本月也推出3268个剩余组屋供申购。这些剩余组屋包括535个二房式灵活单位、432个三房式单位、 1384个四房式单位、799个五房式单位、 111个三代同堂单位和7个公寓式组屋。剩余组屋当中， 有约28%已建成，其余仍在兴建中。

有兴趣购屋的公众可从即日起至下周二（28日）上建屋局网站进行申购。公众也可上建屋局网站查询组屋售价和地点详情。

申请者只能选择透过组屋销售活动申请预购组屋或透过ROF申请剩余组屋，不能两种组屋都申请。