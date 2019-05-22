扮女秘书谱恋曲 男子骗同学逾4万

（早报讯）男子扮女秘书勾搭男同学，声称为了两人的将来，买了公寓却没钱付，骗取4万8100元。

被告是26岁的谢汉麟，他与受害人是工艺教育学院的同学，毕业后仍保持联络，也曾一同出游。

他共面对10项控状，包括6项欺骗罪、1项滋事打架、触犯两项防止骚扰法令。此外，他也面对一项刑事恐吓罪名，指他在2017年7月16日威胁将对方的裸照放上网及张贴在他家外，造成恐慌。

案情显示，被告在2016年8月急需钱，想出扮演女秘书欺骗友人的戏码。

被告告诉友人，女秘书单身，想找男友，留下电话号码。实际上，被告装成女秘书与友人聊天，营造双方交往的假象。在这期间友人传了自己的裸照给被告。

过了一段日子，被告通知友人，他购买一间公寓，想让两人同住，并支付首期付款，但没有足够的积蓄还房贷，要求友人汇钱给他。

友人答应，并在2016年11月内，汇了4次款，共给了4万8100元。不过，相处久了，友人开始怀疑被告假扮成女秘书骗钱，报警处理。至今被告只归还了1万1000元。

被告也在去年10月6日开车时，与另一名司机争路爆发冲突，一言不合打起来。

法官判他入狱17个月，罚款1500元。