索手机维修费不遂推女子下楼 男子谋杀罪成

（早报讯）无业男子花125元维修披萨店女侍应生借给他的手机，向女生报大数索取300元费用不果后，一气之下把女侍应生从多层停车场推下导致她惨死。女侍应生死后没人知，直到尸体腐烂后才被发现，无业男赛义德马夫菲（简称马夫菲，28岁，无业）事后被捕面控，昨天被判谋杀罪名成立。

案发2015年8月31日晚，地点是大巴窑2巷第146A座多层停车场，死者阿蒂卡（23岁）生前在披萨店工作。

根据法庭文件，被告和死者于2013年通过面簿认识，她见被告没有手机，就好心把旧手机借给被告使用，但被告因手机损坏两次送修，共花了125元。

被告向死者报大数，称维修费用共300元，他三次到死者工作的地点或住家要钱都不得要领，最后安排和死者于2015年8月31日在停车场顶楼花园见面。

两人为了维修费用起争执，被告推了死者一把，死者往后跌下楼梯，后脑勺还撞到楼梯。被告无视死者痛苦呻吟，拉起她的手臂一路拖到5A层后，将死者抬起丢到矮墙外。

被告听到巨响，确认死者一动也不动后，转身回返顶楼花园，捡起死者的个人物品如鞋子等丢进附近水沟。他事后将死者的手机占为己有，还把手提袋丢进大巴窑1巷的大水沟里。

被告回到家后若无其事丢掉手机的SIM卡，换下身上的衣服。案发隔晚，死者的父亲报案说女儿失踪。

三天后，一名公众发现死者开始腐烂的尸体，打电话报警。

法官昨天宣判被告谋杀罪名成立后，将择日判刑，谋杀罪名成立后，被告面对的刑罚是死刑或终身监禁加鞭刑。