肃毒局起获海洛因约2.8公斤 8人被捕

中央肃毒局展开执法行动，逮捕8名涉毒人员，起获价值高达约24万7000元的毒品。

中央肃毒局今天下午发文告说，该局在昨天（22日）黎明前展开的执法行动中，起获海洛因2793克、冰毒519克，七名新加坡人及一名无国籍者因涉毒而被捕。

执法人员被派遣到菜市路一带观察一群疑似涉毒人员时，发现两名36岁和52岁的男嫌犯乘一辆轿车抵达现场。另一名51岁的无国籍男嫌犯上车后不久就下车，返回他在附近的藏身处，随后轿车也驶离现场。

肃毒局随即对51岁男子藏身的一间位于四楼的单位展开突击检查，并将他逮捕。另外3名41岁女子、59岁男子及61岁男子也在单位内被捕。

执法人员在51岁男子的卧室内起获海洛因约656克、相信被渗浸了新化合致幻药（New Psychoactive Substances）的烟草2379克，也在客厅内起获了海洛因710克，并从59岁男子及41岁女子身上起获少量的冰毒。

中央肃毒局执法人员在淡滨尼10道成功拦截嫌犯乘坐的轿车。（中央肃毒局提供）

跟踪轿车的肃毒局特遣部队执法人员在淡滨尼10道将车拦截，52岁男司机及36岁男乘客被当场逮捕。执法人员在车内起获冰毒约513克、海洛因1419克后，随即将52岁男子带到他位于苏芒巷（Sumang Lane）一带的藏身处，并在该单位内起获了少量的海洛因及冰毒。两名40岁和55岁的男子也在同一单位内被捕。执法人员也搜查了相信是36岁男子的电单车，在电单车上起获少量海洛因、冰毒和爱他死药片。

调查正在进行。据悉，2793克海洛因足以让约1330名吸毒者吸食一周，而519克冰毒则足以让296名吸毒者吸食一周。