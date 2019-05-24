少妇菜刀乱砍家婆 监8个月

（早报讯）23岁少妇被丈夫怀疑搞外遇，家婆质问说：“一个丈夫还不够？”，结果少妇竟暴怒，拿30公分长菜刀砍家婆，今早被判坐牢8个月。

这起事件发生在去年12月15日晚上10点半，地点在武吉巴督52街第505座组屋的一个单位。

被告是23岁的鲁努娜塔莎，面对3项控状，当中指她用菜刀蓄意伤害68岁的家婆花蒂玛，以及刑事恐吓。

案情显示，被告案发时与25岁的丈夫和家婆住在事发单位。被告丈夫怀疑她与别的男人搞外遇，因此希望母亲与被告聊一聊。

被告后来到家婆房间替她按摩，家婆趁机质问说：“是我儿子（被告丈夫）不够好？你有一个丈夫还不够？”

家婆也翻旧账，指被告曾惹上麻烦，遭警方调查，还怪被告弄丢丈夫和她的身份证。被告发怒，等家婆走到客厅后，拳打她的脸，导致嘴唇流血，还拿了一把30公分长菜刀，对家婆说了一句“你最好死啦！”，挥刀对家婆乱砍。家婆背部两处被砍，与被告搏斗许久，才成功夺走菜刀。被告丈夫事后报警。

律师代被告求情时说，被告当时被怀疑对丈夫不忠，被家婆所说的话激怒才犯错。被告冷静下来，又听见女儿哭泣后，才意识到自己行为的严重性，当场大哭。

被告的精神报告显示，她出现边缘型性格的特征，容易动怒且害怕被抛弃，但她案发时没有患重郁症，精神也正常。

被告今早被判坐牢8个月，下个月7日服刑，目前获以1万5000元保释在外。