探讨建多一条地铁线衔接南北部

政府探讨建造多一条从北到南的新地铁线，并把汤东线延长到樟宜机场，以及为南北线增设两个新地铁站，我国下来20年还将兴建约40公里长的地铁线和延长线，把地铁列车开到更多新发展地段和住家门前。

2040陆路交通发展总蓝图今天（5月25日）出炉，陆路交通管理局将在未来20年进一步扩大地铁网络，打造更四通八达的公共交通服务，实现“20分钟市镇、45分钟城市”的愿景。

这包括在2030年代中期，为南北线增设两个新地铁站，一个是在蔡厝港站和武吉甘柏站之间增建的红砖站（Brickland），方便蔡厝港吉丰、武吉巴督西、Pavillion Park住宅区，以及登加新镇内的红砖区居民以地铁代步。

另一个则是在油池站和克兰芝站之间增设双溪加株站（Sungei Kadut），并从武吉班让延长滨海市区线连接到这个新转换站，以应付西北部包括油池、蔡厝港及双溪加株工业区的需求。

此外，即将在今年底开始分阶段启用的汤申—东海岸线，将延长到樟宜机场兴建中的第五搭客大厦（T5），预计这条延长线会在约2040年落成，让机场搭客可直通市区。

陆交局也将探讨兴建一条新地铁线，从北部和东北部衔接到未来重点发展的南部濒水地区（Greater Southern Waterfront），途经兀兰、三巴旺、盛港、实龙岗北、黄埔、加冷等地。

这将有助缓解东北廊道的拥堵情况，超过40万户家庭可从中受益，往来市中心的车程可缩短多达40分钟。

交通部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生今午为新的发展总蓝图主持推介。