偷1050元买新手机 女佣监两周

日防夜防，家贼难防！一名女雇主聘请女佣照顾她的母亲，没想到女佣不动声色，在三个月内偷走雇主83岁母亲放在电脑桌的1050元。

案件发生在去年3月20日到6月15日之间，女雇主是在发现女佣使用偷来的钱购买的新手机，最终揭发她的罪行。

印度尼西亚藉被告达依芭（34岁）昨天（5月24日）除了承认一项监守自盗罪，也认下另一项提供假资料罪，法官判她坐牢两周。

这起事件发生在麦波申一带的组屋区。被告在去年3月20日起替陈玉叶（52岁）工作，陈玉叶的母亲吴金风年纪老迈，现年83岁。

被告在工作期间，经常看见阿嫲吴金风把现金放在客厅电脑桌，便起了贪念。她多次偷窃阿嫲的钱，为了避免雇主怀疑，她每次偷50元或100元。

聚少成多，被告在3月20日到6月15日之间，总共偷了1050元。阿嫲完全不知道钱被偷。

被告把偷来的钱用作个人开销，包括购买新手机。她以为神不知，鬼不觉，结果却因为新手机，导致她的罪行被揭发。

有一次，被告拿新手机出来使用，被陈玉叶发现，心中起疑，检查放在电脑桌的钱，结果发现少了很多，最终揭发被告偷钱的行为。

陈玉叶立刻解雇被告，并把她送回女佣介绍所。警方接到报案展开调查，被告还向查案人员撒谎，把责任推给别人。但她的谎言最终也被揭穿。（人名译音）