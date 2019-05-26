宝马司机被指不顾德士叔肉身拦车 加速离开车祸现场

（早报讯）宝马被指撞上一辆德士后，不顾德士叔肉身拦车，径自驾车离开现场。

这起事件发生在周五（24日）晚上9时许，地点是里峇峇利路（River Valley Road）和克里门梭道（Clemenceau Ave）的交界处。

根据现场一辆汽车行车记录器拍下的画面，一辆白色宝马停在一辆车门打开的德士旁，宝马当时亮着警示灯。

两名男子这时已经站在宝马车右手边的马路上。其中一名身穿白衣的人透过车窗与宝马司机交涉，但仅过了几秒钟，宝马便加速驶离现场。

相信是德士司机的白衣男一度双手压在宝马车头，挡在车子前方不让它离去。德士叔甚至还在宝马加速后尝试伸手捉住车门，但没有成功。

视频在社交媒体被广传，也引来不少网民热议。其中有网民留言称指同一辆宝马在事后也在莫罕默苏丹路撞上了一名骑电单车的送餐员。

留言网民称，宝马司机这么急着离开，怀疑是心里有鬼不敢接受调查所致。

事发后，有人针对“撞后逃”风波报警。警方受询时证实事件，发言人表示，一名41岁的男司机涉酒驾被捕。

司机：停车场发生碰撞

根据面簿贴文，拍下宝马不顾德士叔肉身拦车，径自驶离视频的目击司机，较早前曾跟着该辆宝马车离开附近一个停车场。

据司机表示，宝马在停车场内发生碰撞，并导致自己的防护栏跌落在停车场二楼。“我得下车移走挡在路中的防护栏，才能驾车离开。”