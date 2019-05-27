今早开市前可关注股票

（早报讯）美国上周进一步把华为列入出口管制黑名单，阻止它购买美国零件和科技及供应产品给美国市场。这消息让全球股市延续跌势。标普500指数和道琼斯工商指数全周分别下滑1.17％和0.69％。纳斯达克指数跌幅最大，为2.29％。

本地股市方面，新加坡海峡时报指数全周下滑1.11％至3169.89点，回到了四个多月来新低。

下列为今早开市前可关注股票：

1.凯德集团（CapitaLand）今早宣布，集团正逐步完成收购星桥腾飞（Ascendas-Singbridge ）的收购计划。配合集团下阶段增长，集团将组成新管理层，以计划、协调和制定集团商业策略。

这包括李志勤担任集团首席执行官，廖茸桐担任新加坡与国际业务总裁，罗臻毓担任中国业务总裁。此外，星桥腾飞原高管叶能栋和马诺将分别出任凯德基金管理总裁和凯德集团高级执行董事等。

2. 阿拉伯联合酋长国的公用事业集团Utico昨晚表示，它正向凯发集团（Hylux）的优先股以及永久证券投资者提出“部分现金赎回”的建议。

Utico首席执行官梅内塞斯（Richard Menezes）在一份媒体声明中表示详情将在稍后公布，并提到那些投资2000至3000美元的散户预料可以获得50％的现金赎回以及完全赎回的机会。”

他强调，若投资者都支持这项献议，所有投资者都有机会拿回钱。Utico较早前表示有意注资4亿元。

3.建利控股（KLW）上周五宣布，它预计在截至3月底的财年中，将蒙受全年净亏，主要是因为“制门业务收入下跌”所致。集团将在本月30日发布业绩。

4. 杰盛控股（Jason Holdings）已完成全面收购Revez Group的交易，公司同时已改名为“Revez Corporation”。

5. 母公司印尼食品公司（Indofood Sukses Makmu）把对印多福农业资源（Indofood Agri Resources）的全面收购献议的截止日期，延长一个月至6月25日。收购者目前已掌控印多福农业资源的81.86％