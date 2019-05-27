本地科研人员破解癌症“始作俑者”营养来源

（早报讯）我国跨机构科研人员成功破解癌症“始作俑者”的营养来源，日后若研发出能阻断癌细胞如何“消化”这个营养的新药，有望对付目前传统化疗无法治愈的癌症。

新研究可针对的是肿瘤起始细胞（tumour-initiating cells，也被称为癌症干细胞）。这些细胞物如其名，就是催化致癌的“始作俑者”。

本地最新研究发现，癌症干细胞很爱“吃”人们一般从肉类、鱼类和乳制品摄取的蛋氨酸（methionine）。蛋氨酸是一种用来制造正常细胞的氨基酸。

癌症干细胞在“消化”蛋氨酸的过程中，得使用体内负责新陈代谢、简称为MAT2A的酶（enzyme），消化完后会生产出名为S-adenosylmethionine （简称SAM）的新陈代谢物。SAM就是负责监管这些细胞里致癌基因的关键物质。

本地科研人员因此设想，若能够破坏MAT2A，那人体就无法生产SAM，癌症干细胞也就无法变成癌细胞。

找出这个对抗癌症关键环节的是一组来自新加坡科技研究局属下两个研究院－－新加坡基因研究院和生物处理科技研究院的科研人员，以及来自新加坡国立癌症中心的肿瘤学家。

这项研究本月6日发布在权威科学期刊《自然医学》（Nature Medicine）网站。