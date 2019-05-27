抵境箱子搜出毒品 非洲男上诉逃死刑

（早报讯）尼日利亚男子在家乡生意失败，为赚钱答应朋友帮忙带行李箱与现金来新加坡，结果一抵境被搜出箱子藏有毒品，受审后被判死刑。男子今早上诉喊冤，称对毒品毫不知情，获得三司推翻运毒罪名，男子逃过鬼门关，可在今天获得释放。

现年36岁的被告艾迪里（Adili Chibuike Ejike）面对一项抵触滥用毒品法令的控状，指他在2011年11月13日运送不少于1961克的甲基安非他命（Methamphetamine，俗称冰毒）入境新加坡。经审讯后，被告被判罪成和死刑。

以大法官梅达顺为首的上诉庭三司今早审理被告对罪成和判刑的上诉。庭上揭露，被告原本在尼日利亚从商，但生意失败后就一直找不到工作，经济陷入困境。

被告称，有人于是介绍他一份差事，由被告飞往新加坡，把一个行李箱与现金交给在新加坡的某人，被告则可获取酬劳。被告坚持，他全程并不知道行李箱里藏有毒品，直至在机场入境处被拦下和搜身后才得知真相。

控方则驳斥，被告是故意不去查问清楚，他被要求带来新加坡的行李箱装载了什么物品，被告并非真的不晓得自己在运毒。

但三司认为，没有证据显示被告知道行李箱的内容。即使被告事先询问交行李箱给他的人，对方也不可能告诉他实情。而且，毒品是藏在行李箱的内衬，即使被告打开行李箱查看，他也不可能发现毒品。既然不知道箱子藏有毒品，被告的运毒罪名也就不成立。逃过鬼门关的被告可在今天获得释放。