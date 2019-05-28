今早开市前可关注股票

（早报讯）美国周一公假，休市一天。上周五最后一个交易日，美国股市上扬，道琼斯工商指数收高0.39%，标普500指数收高0.14%，纳斯达克指数收升0.11%

本地股市方面，美中贸易战让各投资者战战兢兢，本地股市昨天先跌后起，新加坡海峡时报指数微升0.03％或0.88点，收报3170.77点。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 中国光大水务（China Everbright Water）今早宣布，它获得了浙江桐乡的一个公共与私人合作项目，投资额约12亿5300万人民币（2亿5000万新元）。

此前，光大水务昨天也宣布，它获得南京工业废水处理第二期项目合同，价值8亿5900万元人民币（约 1亿7130万新元）。这个项目由光大水务持股60 ％的合资公司负责建造和经营，并于第一期项目在2036年8月特许经营期届满时移交。

2. 飞凡制作公司（UnUsUaL Productions）2019财年集团全年净利上升31.7％至1319万元，营收则增长22.6%至5693万元。

集团昨天闭市后公布截至今年3月底的全年业绩。集团每股盈利为1.28分，每股净资产值5.14分。

盈利增长是因为促销和其他业务的收入有所增加，进而推高集团净利。

3. Chaswood Resources申请债务延期偿付令（moratorium）的聆讯，将于6月17日在高庭举行。要回应公司宣誓书的债权者必须最迟在6月4日提呈宣誓书，公司可在6月12日对债权者的宣誓书作出回应。

4. 华地控股（China Great Land Holdings）发表文告说，法院委任德勤（Deloitte & Touche）会计师事务所为华地控股的临时司法管理人。

5. AA集团控股（AA Group Holdings）与OneAsia Network，因为无法在成立合资公司、建造数据中心或发展贲耐路（Benoi Road）60号地段等方面达成共识，而终止双方签署的谅解备忘录。