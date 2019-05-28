语文特选课程明年起扩大至中学

（早报讯）从明年起，语文特选课程将扩大至中学的阶段，更早地培养学生对母语与文学的热爱，提升学生的鉴赏能力与文学素养。

九所中学将开办华文语文特选课程（Chinese Language Elective Programme，简称语特），它们分别是圣公会中学、中正中学（总校）、德明政府中学、华侨中学、海星中学、南侨中学、南华中学、南洋女子中学校和淡马锡初级学院（中学部）。

自1990年推出的语特目前只开放给五所初院和直通车学校的高中学生。

从明年起，为期两年的语特开放给中三学生，他们必须修华文文学O水准科目。直通车学校学生则修校本的华文文学科。此外，学生将参加语特营、文学讲座和浸濡计划等增益活动。

语特的入学标准以中二成绩为考量。学生须在高级华文考获至少B3，或在华文科考获至少A2。

除了华文语特，各有三所中学也将分别提供马来文语特以及淡米尔文语特。

教育部长王乙康今早出席教师研讨会时宣布这项计划。他致词时说，语特多年来为各领域栽培一批双语双文化人才，部分人认为语特只针对特定学生。

“我们须做出改变。相反的，应该是越多越好，让更多学生有信心他们能胜任。这需要时间和努力达成。而我们关键的第一步，就是把语特扩大到中学。这么一来，我们就能在更早的阶段培养一批有能力更深入学习母语的学生，可以在初院继续学习。”

他指出，将提供语特的中学大多是特选学校。“从这些学校开始是自然的，但在未来的日子里，我们应把计划扩大到更多非特选学校，扩大生源。”

语特旨在培养精通双语的人才，于1990年先在华初（ 现为华侨中学的高中部）和淡初开办，后来扩大到南洋初级学院、裕廊初级学院（现为裕廊先驱初院）和德明政府中学。

教育部从2001年起也在三所初院推出马来文语特。从明年起，国家初级学院和莱佛士书院（高中部）也将提供马来文语特。

安德逊实龙岗初院和国初也将开办淡米尔文语特。