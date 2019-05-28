“准小叔"性侵侄女 兄报警捉弟

（早报讯）12岁女生离家出走，母亲连同男友找女儿，最后发现女儿在“准小叔”的音乐室里与他胡搞脖子留吻痕，男友大义灭亲报警捉弟！

现年39岁的被告是一名兼职音乐人，受害人如今已16岁，案发时仅12岁。

被告面对一项性侵和两项强奸控状，指他在2015年9月22日至23日期间，性侵和与14岁以下者进行性交以外的性行为。

为保护受害人，法庭谕令媒体不可报道任何可泄露受害人身份的资料，包括被告名字。

据案情，被告是离婚汉，育有3名孩子，由于少女的母亲与被告的哥哥交往多年，女生因此从7岁时就认识被告，母亲有时也会带她去被告家。

2015年中，被告和女生越走越近，时常会通过电话聊天，但母亲不知情。9月21日，女生离家出走，母亲发现她在文庆一带后，立即报警寻人。

母亲之后连同男友和被告找到女生，女生私下告诉被告，她不想和母亲回家。

被告因此表示他肚子饿了，想到麦当劳吃宵夜，而女生这时也称自己肚子饿，母亲于是让她跟被告一起吃快餐。怎料，母亲和男友到快餐店时却不见两人踪影，也无法联系被告。

警方隔天下午在武吉甘柏一带找到两人并通知女生的母亲，母亲要求警员把女儿带回来。

被告之后通过电话叫女生母亲放心，称一定会安全把女生带回家。由于母亲视被告为“准小叔”，因此叫警方让他们离开。然而，母亲回家后却一直等不到女儿，隔天再次报警。

母亲的男友最后发现两人在被告的音乐室里喝酒，女生的脖子出现吻痕，决定大义灭亲，报警捉弟弟。被告今早认罪后，被判坐牢10年和打鞭6下。