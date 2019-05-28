涉首宗无照操作无人机案 韩企今面控

（早报讯）韩国建筑公司涉嫌在马林百列路无牌操作无人机，今早在抵触航空条例的罪状下被控上法庭，成为本地第一起因无牌操作无人机而被控的案件，公司代表当庭表示有意认罪。

根据控状，被控的是来自韩国的建筑公司LT Sambo Co.,Ltd（新加坡分行），它的前身是Sambo E&C Co. Ltd（新加坡分行）。

控状显示，该公司涉嫌于2017年11月17日，在未获得活动准证的情况下在马林百列路操作一款名为DJI Phantom 4的轻型无人机，这无人机的重量为1.38公斤，触犯了航空条例。

公司的一名代表出庭面控，他当庭表示有意认罪，案展6月18日过堂，公司届时预料将认罪。

在本地使用遥控无人机的公司企业和公众，都须到民航局网站申请准证，获得准证后，才可以操作无人机。准证分为两类：业者准证（operator permit）以及活动准证（activity permit）。

控状中的DJI Phantom 4无人机是由中国大疆创新科技有限公司（DJI）生产，据介绍，Phantom 4采用镁合金芯体质材，降低重量的同时，也增加机身强度。2017年在本地推出时的售价接近2000元。不过，生产商的网站显示，已停止生产该款无人机。

无牌操作无人机的初犯者可被罚款不超过2万元。