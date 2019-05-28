时速逾170公里非法赛车 两宝马被充公

（早报讯）两名男子午夜各自驾驶宝马汽车非法赛车，为领先对方，在公路上狂飙，时速超过170公里，结果被交警逮捕。

案件发生在2017年7月9日，被告蔡东成（40岁）今早承认非法赛车和危险驾驶两个控状，法官判监两周、罚款2500元和吊销各级驾照18个月。他的宝马也被警方充公。

被告是一名建筑承包商，他表示要出国公干，向法官申请延迟服刑获准。他将在6月10日开始服刑。

被告案发时驾驶蓝色宝马，他的对手万达民（40岁）开白色宝马。

根据案情，被告和万达民同意赛车，案发当天午夜12时许，他们把车停在通往惹兰巴哈方向的的林厝港路和旧林厝港路交界处一个交通灯，以此作为赛车起点。

过了一会儿，赛车开始，两人猛踩油门，汽车奔驰而去，在公路上狂飙。两人任意切换车道，以领先对方。他们开着宝马，互相追逐，希望争取胜利。

当时，被告的车速每小时达177公里，万达民的时速179公里。有关路段的时速限制为70公里。

交警早已接获非法赛车的情报，派人前往调查，最后逮捕他们，并充公他们的宝马。过后，万达民要抗辩，暂定6月审讯。

当局检查他们的宝马，发现他们修改排气管和消音器。被告汽车安装的行车记录器拍下赛车的过程，控方今早在庭上播放视频。（人名译音）