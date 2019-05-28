王瑞杰：我国须加速转型以继续在新中合作中增值

在华访问的新加坡副总理兼财政部长王瑞杰指出，新中合作保持良好势头，新加坡要用好与中国的合作机会，关键在于我国企业必须加强转型并深化能力，确保我国有足够的优秀人才，了解中国和世界的发展，才能继续增值与发挥作用。

王瑞杰今天结束访华的大陆部分行程，他在深圳接受随行新加坡媒体访问时，对新中未来合作做出展望。

王瑞杰说，本次中国行给他的第一个深刻印象是中国中央、地方与市级领导都表达了对新中多年合作的赞赏，商界领袖也提到两国合作的意义以及他们如何从这些合作中吸取到有益经验。

其次，王瑞杰指出，中国政界和商界领袖都采取长远的视角，他们很有战略地聚焦于关键领域以及发展这些领域的优先顺序。

他说，中国政界与商界领袖思考如何将业务拓展到中国之外，这让新中两国有了很多合作的机会。同样的，新加坡对未来的发展和自身的定位，也应采取更具策略性的视角。

王瑞杰说：“中国企业的能力显著提升，对新加坡企业来说，强化我们的转型，确保培养有深度的能力至关重要。与此同时，我们也要确保新加坡的人才库继续保持优秀，确保他们能很好地认识中国和世界的发展。这是我们继续增值和发挥作用的唯一办法。”

王瑞杰从本月22日起访华八天，先后访问了北京、上海、广州和深圳，并在今天下午前往香港。这是他本月初接任副总理职务并出任新中双边合作联合委员会（JCBC）新方主席以来首次访华。

他在此次行程中会见了五位中共政治局委员，包括两位政治局常委、国务院总理李克强和副总理韩正，以及中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、上海市委书记李强和广东省委书记李希。

此外，王瑞杰也会见了中共中央对外联络部部长宋涛、中国科技部部长王志刚，以及其他上海、广州和深圳的地方领导。

王瑞杰形容，他此行与中国领导人的会面“极有实质性和富有成果”。

他说，中国不同层级的领导人在会面时都对新中两国多年合作表示赞赏，商界领袖也提到多年来双边合作的价值以及他们从中学到的经验。

王瑞杰认为，这为双方进一步合作“提供了良好的动力”，在现有的高水平合作基础上，新中两国未来能在多个领域加强合作，实现双赢。

新中最高层级的合作机制JCBC预计今年晚些时候召开。王瑞杰透露，双方将通过JCBC跟进探讨多个主要领域的合作，包括“一带一路”建设、长三角和粤港澳大湾区发展，以及新加坡与深圳结对发展智慧城市等。

新中两国明年将迎来建交30周年，王瑞杰用华语受访时也提到，他此行与中国领导人讨论了怎么更好地庆祝这个特殊的里程碑。他补充：“不止是要庆祝这个里程碑，还要展望未来，希望我们能够有更好的计划，能够加强双边的合作。”

另一方面，王瑞杰在被问及中美贸易战对新加坡的影响时指出，我国已为贸易战的负面后果做好准备。

他认为，除了借助货币政策和财政政策应对经济周期性下滑，新加坡更应该确保加速经济转型。

王瑞杰说，应对贸易战同时，新加坡也面对科技迅猛发展的挑战，必须做出改变、快速转型，并在这个过程中确保工人跟得上变化。

他说：“这是至关重要的，我们必须集中思想和精力在这上面。我希望企业领袖们非常严肃地看待这一点，因为这也是将逆境转变成优势的机会。”（《联合早报》记者杨丹旭深圳报道）