今早开市前可关注股票

（早报讯）美国股市周二隔夜收低，悉数回吐盘初涨幅，因美中贸易战久拖不决的可能性再次抑制投资者的风险心态。道琼斯工商指数跌0.93%，标普500指数下降0.85%，纳斯达克指数跌0.39%

本地股市方面，虽然美国总统特朗普表示美国还未准备好要同中国达成贸易协议，但市场似乎没有太大反应，本地股市昨天横摆作收。新加坡海峡时报指数微跌5.45点或0.17％，闭市报3165.32点。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 新电信闭市宣布联号公司印度巴帝电信（Bharti Airtel）的子公司Airtel非洲，有意在伦敦股票交易所进行首次公开售股。

2. 星狮地产（Frasers Centrepoint）昨天闭市后说，旗下的星狮地产泰国已宣布有意收购金大地房地产开发公司（Golden Land）的所有股权。

3. 鹏瑞利置地和缅甸钻石星资本集团（Capital Diamond Star Group Ltd.）组成各持一半股份的合资公司，将同曼德勒当地政府合作，建造一个综合项目。该项目地段面积26万平方英尺，总楼面面积58万平方英尺。

4. 名表行欧佳时集团（The Hour Glass）全年净利起41％至7140万元，营收起4％至7亿2093万元。

5. 同乐饮食集团(Tung Lok)全年亏损收窄至67万元，主要因为子公司的150万元负债被豁免等；去年则是亏损148万元。全年营收跌5.9％至8063万元。



