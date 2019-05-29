世界最大游戏展明年10月登狮城

（早报讯）世界最大游戏展gamescom明年10月在本地举办首届“gamescom asia”，料成为区域游戏业和电子竞技业一大盛事。

首届“gamescom asia”将在明年10月15日举行至18日，第一天将开放给会议出席者，第二天给商展与会者，最后两天则让公众进场。

新加坡旅游局和“gamescom asia”主办方国际展览公司Koelnmesse今早为活动签署了谅解备忘录。

自2009年起，gamescom每年在德国科隆举行，活动由Koelnmesse主办，获德国游戏业协会（Association for the German Games Industry）赞助。过去10年，gamescom已发展成最大的国际游戏展和欧洲游戏产业的重要商业平台，也是电玩粉丝最期待的游戏展之一。与会人数每年超过30万人。

去年，gamescom吸引了约37万访客，及来自56个国家和地区的1037个参展商。

Koelnmesse新加坡董事总经理库伯（Mathias Kuepper）说，在新加坡举办一场亚洲版gamescom，有助于补上游戏活动表上的一个缺口。

“游戏业活动表上，美国、欧洲和中国都会轮流举办推介活动，但这区域却没有这类项目……虽然过去曾有一些企业面向消费者的活动，但没有一个的规模可吸引区域人士到场，并成为一个发布产品的平台。”

新加坡旅游局局长陈建隆说，亚洲占了全球电竞观众的一半，单在今年，观众群已超过2.31亿人。亚洲当中，东南亚是发展最快的电竞市场之一，增幅到2022年可达近30％。而在新加坡，去年的电竞参与者共约60万人，预计到2021年会增加到100万人。

他提到，举办gamescom asia将有利于新加坡作为一个举办重要娱乐和电竞活动的首选地，进而有助新加坡落实成为亚洲数码游戏和电竞中心的愿景。