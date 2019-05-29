男子冒名体检还报假案 监9个月6周

（早报讯）28岁男子为100元酬劳，充当43岁男子的“替身”，代他做考私召车驾照的体检，与对方闹翻后，竟冒充男子身份报假案和向车行租车，被揭发后被判坐牢9个月6周。

被告刘绍龙（28岁）共面对11项欺骗、报假案、不诚实占有他人财物和偷窃等罪状，控方以其中6项加以提控，另外五项交由法官下判时一并考虑，他认罪后昨天被判刑。

根据案情，优步私召车司机叶志建（43岁）在2017年想考取私人出租车司机职业执照（Private Hire Car Driver’s Vocational License，简称PDVL），但根据条例，他必须先接受医药检查。

叶志建患高血压，他担心体检不过关，不能继续驾驶私召车，后来在一家电玩中心遇见和自己长得相像的刘绍龙，就教唆他当自己的替身前往接受体检，报酬是100元。

刘绍龙答应，2017年6月20日，他持着叶志建的身份证和驾照前往诊所冒充叶志建接受体验。

他的体检过关，叶志建也根据协议交给刘绍龙100元，但叶志建最终没有呈交体检报告，他的私人出租车司机职业执照过后于去年3月被吊销。

叶志建在执照被吊销前仍可载客，刘绍龙就和他共用一个户头载客，叶志建答应把所赚到的车资分一半给刘绍龙，但刘绍龙不满叶志建没按时把钱分给他，为了报复，刘绍龙在2017年8月26日到警察局自称是叶志建，报案称遗失了皮包，损失的包括身份证和驾照等。

过后，刘绍龙还利用虚假的报案记录租车提供送货服务，至今仍拖欠1829元的租车费。

另外，他还在帮朋友送货时将客户的华为手机占为己有，上网以210元的低价转售出去。

叶志建早前已在教唆他人冒名欺骗的罪状下被判坐牢两个月。（人名译音）