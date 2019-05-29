男子停车场顶层上吊 警察动用电梯搬尸

（早报讯）裕廊西居民头往窗外探，惊见蓝帐篷，揭发男子在无人的顶层停车场上吊挂在横柱上，黑车因高度无法进入，警员只好动用电梯搬尸。

这起事件发生在今早5时57分左右，地点是裕廊西61街第651座组屋的多层停车场。

《新明日报》接获热心读者陈美云（40岁，文员）投报，指她今早恰巧从家中客厅窗户往外望，惊见对面多层停车场最高层，出现蓝帐篷，还有3名警员驻守。“我再仔细一看，发现地上躺着一个人，但是已盖上了白布，随后又再有一辆警车到场支援。”

记者今早赶至现场，发现等待载尸体的黑车因高度问题而无法驶入停车场，只好停在组屋底层，由警员协力将尸体从电梯搬下楼。

据观察，事发地点的铁制横柱上布满了灰尘，却只有一处异常干净，疑似有被绳子勒过的痕迹，相信是死者抛绳上吊该处所致。

陈美云叙述，事发地点是多层停车场的6楼，也是最高层，因此鲜少有人会将车子停在该楼层。

“由于附近有外籍劳工宿舍，周末偶尔会有客工到该处走动、喝酒或是聚一聚，但昨天是周日，因此相信死者并非外劳。”

警方受询时证实并表示，于上述时间地点接获投报，一名男子当场宣告不治。

珍惜生命，若需要援助，请拨打以下热线：

新加坡援人协会（Samaritans of Singapore，简称SOS）：1800-2214444

心理卫生学院：63892222