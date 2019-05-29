国外出现盗WhatsApp账号新招 警方吁提高警惕

国外出现盗取他人WhatsApp账号的新招数。最近有不法之徒以截屏方式在聊天群组诱导他人提供WhatsApp验证码，过后盗取账号，本地警方呼吁公众提高警惕以免上当。

警方今午（5月29日）发文告指，当有一名受害人的账号被盗后，不法之徒会利用账号，将一个附带WhatsApp验证码的截图广发给多个聊天群组，并在这些群组“假好心”，提醒成员小心WhatsApp账号被盗用。

与此同时，不法之徒会利用另一台通讯器材，尝试登录这些群组成员的账号。这些成员过后便会在自己的通讯器材，收到WhatsApp验证码。

警方表示，不法之徒这么做目的是要引受害人上当。当受害人将自己的验证码截图并转发到聊天群组后，不法之徒便会利用验证码盗取他们的账号。

警方提醒公众提高警惕，收到可疑的WhatsApp短信时，应拨电向对方确认短信的真伪。千万不要通过社交媒体询问朋友，因为对方在有关平台的账户也可能被骗子占用。

公众也应开启WhatsApp设置中的“两步验证”功能，以保护账户不被他人盗取。

公众可查询反诈骗网站ScamAlert或拨打热线1800-7226688，了解更多有关诈骗的信息。若发现任何可疑行为，可拨打警方热线1800-2550000，或上网提交资料。公众也可拨电999寻求紧急协助。所有资料将保密。