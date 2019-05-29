报业控股委任林明彦为新董事

（早报讯）（早报讯）新加坡报业控股委任凯德集团前首席执行官林明彦为独立董事， 任期从下月3日生效。他也将加入提名和薪酬委员会。

林明彦在凯德集团（CapitaLand）任职22年， 曾在2013年至2018年担任首席执行官。 他通过脱售澳洲置地（Australand）以及把凯德商用（ Capitaland Mall Asia）私有化，打造了“一个凯德”（One CapitaLand）的组织架构。

在2000年至2009年，林明彦担任凯德中国总裁， 成功推动集团成为中国主要的外资房地产开发商。 在2010年至2018年期间，他领导雅诗阁（Ascott） 发展全球住宿业务，旗下服务公寓从2万5000个单位， 扩大三倍至10万个。

林明彦也参与多家机构和组织的委员会工作， 他现为劳动力发展局主席，未来经济委员会成员、 以及建筑环境工作小组委员会的联合主席。 他也担任通商中国和新加坡旅游局董事，

林明彦说： “新加坡报业控股是一家备受尊崇的媒体公司。 它不仅开展的媒体业务转型计划， 同时也拓展新加坡及海外的其他业务。 这是报业控股令人振奋的时期，而我很荣幸能加入董事会。 我期待与董事会合作，为公司业务策略和成功作出贡献。”

报业控股董事长李文献医生说： “我代表董事会同仁欢迎林明彦加入董事会。 他是一名资深和积极的商界领袖， 在房地产领域具有多年丰富经验和卓越成就。 他不但是房地产界的老手，同时闻名于积极推动企业的数码化， 他对董事会而言将是珍贵资源，我们期待与他共同合作， 寻找机遇来转型及扩大报业控股业务。”