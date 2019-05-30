香会期间警将设路障 吁公众勿飞无人机

（早报讯）俗称香格里拉对话的亚洲安全大会明天（5月31日）起举行至本周日，警方将在香格里拉大酒店一带设置路障和进行安全检查。

根据文告，警方也呼吁公众遵守在场执勤警员的指示，若在区域内进行影响安全的活动，将受到法律严惩。

警方吁请驾车人士预先规划驾驶路线，尽量避免使用酒店周围的路段，尤其是安徒生路（Anderson Road）和柑林路（Orange Grove Road）。

如果要从东陵路（Tanglin Road）前往史蒂芬路（Stevens Road）、或从史蒂芬路前往乌节路或百慕乐路（Balmoral Road）的驾车人士，可考虑改用史各士路（Scotts Road）。

此外，往德雷葛通道（Draycott Drive）方向的阿摩园（Ardmore Park）路段，将于今晚11时起至星期天（6月2日）下午5时之间，实行逆向交通措施。因此，开车者不能由安徒生路驶入阿摩园（Ardmore Park），应改用德雷葛园（Draycott Park）或德雷葛通道（Draycott Drive）。

车牌以G、W、X和Y开头的商用车，一律禁止驶入安徒生路。前往香格里拉大酒店的商用车辆，可以由德雷葛园或德雷葛通道，驶入阿摩园。

由于停车位有限，警方也呼吁酒店访客拼车或乘搭公共交通工具。乱停放或造成堵塞的车辆将被拖走。

公众也不应在香格里拉对话会期间，在会场一带放飞无人机、风筝、气球等。