今晚多多头奖800万 旺地投注站现人龙

（早报讯）800万多多又来了！

过去连续三期头奖无人中，今晚的头奖再度累积到800万元，引起全岛下注热潮。

这将是今年以来第三次连续三期无人中头奖而把累积奖金推高至800万元。

记者走访义顺5道一家便利店的多多“旺地”时，发现店外出现20余人的人龙，不久后也有越来越多人加入队伍。

林泉来（70岁，清洁工）赶在上班之前下注碰碰运气。“我也没有买多，因为会赢的话，就算是买一元也可以赢。这是比较旺的地方，听说有比较多人都曾经在这里中彩。”

一名不愿具名的菜饭摊助手认为，义顺旺地的运气不如往年，但还是会在那里下注，因为靠近工作地点。

今年二月的“红包多多”开彩第一组幸运儿都来自义顺区的投注站，分别是购物商城纳福城（Northpoint City）冷藏公司超市及卉合坊（Junction Nine）昇菘超市。

然而，“旺地”风没有传到这些地点，记者早上8时走访纳福城的冷藏公司超市时发现投注站如往常一样，只有六、七个人在下注。

在大巴窑第一巷第111座的投注站排队的人也不少，早上11点多已有10多人排成人龙。

陈女士（50岁，家庭主妇）替丈夫下注，她笑说如果赢了大奖，就会回到马来西亚的老家买田，买房子。