滥用通行证在转机区购物 外包技术员监3周

（早报讯）机场的外包员工没有公务却进入转机区购物，八个月内前后48次进入转机区，以员工折扣价购买化妆品、包包和食物等，然后交给在中国的朋友放上网转售，每卖一件物品赚大约20元。

中国籍的被告王冲（译音，23岁）想出这种方法赚外快，最后却得不偿失，被揭发后控上法庭。他昨天承认48项触犯保护区和保护地法令的控状，被判坐牢三周和罚款8000元。

被告案发时在一家公司“Beumer Group”当技术员，他被派去樟宜机场第四搭客大厦行李处理区工作。

为了工作上的方便，他持季度通行证（Airport Seasonal Pass），获准进入机场限制区执行公务。

从去年3月28日到11月20日，被告在没有公务情况下，前后48次使用季度通行证，从员工入口处进入第二搭客大厦的出境转机区。

被告进入转机区的目的，是利用10％的员工折扣价购买化妆品、包包和食物。他主要购买化妆品，过后化妆品交给在中国的朋友放上网转售。他每卖一件物品可赚约20元。

机场警署于今年1月15日接到情报，获知被告没有公务也进入转机区购买免税物品。警方经过调查后逮捕被告，被告承认他因为贪心，想赚更多钱。

被告没有律师代表，他求情时说弟弟还在念书，需要他照顾。他想赚更多钱，让家人过好日子。

被告也说在还押两周期间，他反省了自己的行为，希望法官轻判。