儿欠大耳窿偷父钱 父追讨刺儿监4周

（早报讯）裕廊西家庭悲剧，儿子欠阿窿后偷父亲的提款卡盗提8000元，父亲追问何时还钱但儿子不理不睬，气得父亲大打儿子，还拿出19公分的利刀刺伤儿子腹部。

53岁的被告欧富华（53岁，船运代理）在案发后被控一项蓄意伤人罪，昨天（5月29日）认罪后被判坐牢四周。

案发去年9月8日晚上9时45分，地点是裕廊西65街第633座组屋的住家单位，欧富华和伤者欧伟豪（25岁）是父子关系。

根据案情，欧伟豪因欠大耳窿钱，去年7月偷拿父亲的提款卡盗提8000元去还债，两人因此留下心病。

案发当天，两人又为钱财一事发生争执，父亲追问儿子何时才会还钱给他，但儿子却对他不理不睬。

父亲非常生气，两人进而打成一团，同住的26岁女儿见父亲和弟弟打了起来，尝试劝架分开两人但不得要领。

混乱中，父亲从桌子底下抽出一把19公分长的刀子要刺儿子，儿子把父亲推开，两人又发生肢体冲突，在新一轮的冲突中，父亲手中的刀子刺中儿子腹部。

过后，父亲看到儿子手中的血后，停下动作站到一旁，伤者的姐姐则一边帮他止血一边报警。

欧伟豪当晚被送进黄廷芳综合医院接受治疗，所幸伤势不严重，除了颈项和四肢一些抓痕外，腹部留下约一公分的伤口，他留院两天后于9月10日出院。（人名译音）