今早开市前可关注股票

（早报讯）美国股市周四显示企稳迹象，但涨幅受限，因美国总统特朗普和中国政府就贸易谈判发表的言论相互矛盾。道琼斯工商指数上涨0.17%，标普500指数升0.21%，纳斯达克指数上扬0.27%

本地股市方面，新加坡海峡时报指数已连跌三天，昨天下滑20.28点或0.64％，闭市报3143点。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 面包物语集团（BreadTalk Group）与松发控股（Song Fa Holdings）联手进军台湾，预计今年在台北开设两家松发肉骨茶餐馆。

面包物语独资子公司大食代台湾（Food Republic Taiwan），取得在台湾开设和经营松发肉骨茶餐馆的10年特许经营权。

2. 创新科技（Creative）昨天闭市后宣布同制造电脑的台湾原件制造商蓝天（Clevo）合作，将把Super X-Fi科技融入后者的新一代电玩膝上型电脑中。

3. 星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）将发售新股筹集4亿3740万元。其中1亿5518万新股属私下配售，其他以不可弃权优先方式发售的2882万股，则是每持有1000股配售31新股，每股发售价2.35元，昨天上午9时开始供认购。

4. 奕必城（EpiCentre）继周一暂停交易后，昨天要求停牌。公司将取消配售近8000万新股的计划。 公司执行主席兼代首席执行长Lim Tiong Hian是这项拟议配售计划的关键人物，但他自5月24日以来就失联。公司的保管账户已没有任何款项。

5. 特毅国际（Tee International）探讨把腾地（TEE Land）股权脱售给Top Capital Securities的完成日期延长至最迟7月14日。买方将进一步把约183万元放入保管账户，加上目前的50万定金，总额233万元，占总买价的12.45％。